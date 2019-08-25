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Трамп заявив про цілком можливе запрошення Путіна на наступний саміт G7

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Трамп заявив про цілком можливе запрошення Путіна на наступний саміт G7

Неділя, 25 серпня 2019, 12:54

Президент США Дональд Трамп заявив, що "цілком можливо" запросить президента РФ Владіміра Путіна в якості гостя на саміт Групи семи в наступному році в США.

Про це він заявив перед зустріччю з британським прем'єром Борисом Джонсоном у французькому Біарріці, де проходить саміт G7, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Наступного року саміт "Сімки" пройде в США. Трамп сказав що, можливо, запросить Путіна в якості гостя, але поки він у цьому не впевнений.

"Це, звичайно, можливо, ми побачимо",-сказав Трамп, зазначивши раніше, що він та інші лідери G-7 обговорили це питання в суботу ввечері.

"У нас була дуже хороша дискусія про Росію і президента Путіна, жвава дискусія, але, дійсно, хороша", - сказав Трамп.

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У Путіна вже заявили, що якщо запрошення надійде, то він обов'язково його розгляне.

Трамп раніше на тижні виступив з ідеєю відновлення формату G8 за участю Росії. "Я думаю, що набагато більш доречно мати Росію в групі", - сказав він -"Отже, я звісно хотів би знову побачити G-8. І якби хтось зробив таку пропозицію, я б, звичайно, був схильний думати про це дуже прихильно."

Британія, Німеччина, Франція і Канада всі відкинули ідею повернення Росії в якості повноправного члена, якщо Путін не піде на поступки по Україні.

Як повідомлялося, президент Європейської Ради Дональд Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "великої сімки", за його словами, наступного року замість Росії на саміт доречніше було б запросити Україну.

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