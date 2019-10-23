Франція згодна відкласти Brexit лише на кілька днів - міністр

Французький міністр з європейських справ Амелі де Моншален заявила, що Париж готовий до нової відстрочки Brexit тільки на короткий термін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністр сказала, що Франція відкрита для перенесення Brexit "на кілька днів...щоб дозволити британському парламенту завершити свої процедури (затвердження угоди, - ред.)".

За даними агентства, посли країн-членів ЄС повинні зустрітися в середу ввечері в Брюсселі, щоб почати процедуру прийняття рішення, але до п'ятниці відповіді не очікується.

"Позиція Туска відома, але деякі хочуть короткострокового продовження", - сказав дипломат ЄС.

Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили продовження до 31 січня "в письмовому вигляді", але, за словами офіційних осіб, якщо позиції членів будуть далекі одна від одної, в понеділок може бути проведено екстрений саміт.

Якщо країни ЄС не прийдуть до єдиного рішення, Британія вийде без угоди 31 жовтня.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Напередодні перед голосуванням Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.