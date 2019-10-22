Джонсон обіцяє дострокові вибори, якщо парламент Британії не підтримає угоду про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонує дострокові вибори, якщо парламент сьогодні не затвердить запропонований ним графік затвердження нової угоди про Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон заявив під час дебатів в Палаті громад.

"Я ні в якому разі не дозволю продовжувати це ще місяцями. Якщо парламент відмовиться дозволити здійснити Brexit, а натомість піде своїм шляхом і вирішить відкласти все до січня або, можливо, довше, то ні за яких обставин уряд не може продовжувати це. І я з великим жалем повинен сказати, що законопроєкт (про вихід з ЄС, - ред.) потрібно буде відкликати, і нам доведеться йти вперед... до загальних виборів", - сказав Джонсон.

Британський парламент сьогодні проводить дебати щодо угоди і ввечері очікується голосування за пропозицію Джонсона провести вирішальне голосування за угоду у четвер.

Слід зазначити, що для призначення дострокових виборів уряду необхідно буде зібрати дві третини голосів депутатів.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що рішення ЄС щодо можливого чергового відтермінування Brexit залежить від парламенту Британії.

Британський уряд у понеділок представив парламенту новий законопроєкт про Brexit, який грунтується на домовленій з Брюсселем угоді про Brexit та за умови схвалення гарантує впорядкований вихід країни з ЄС.

Джонсон закликав депутатів підтримати законопроєкт попри їхні скарги про те, що він намагається провести його через Палату громад "на високій швидкості". На розгляд у депутатів буде три дні.

Джонсон пішов на цей крок після того, як спікер британського парламенту Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати за угоду про Brexit.