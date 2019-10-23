Туск порекомендує лідерам ЄС відтермінувати Brexit

Голова Євроради Дональд Туск заявив, що рекомендуватиме лідерам країн ЄС погодити прохання Лондона відтермінувати вихід країни з блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Із такою заявою Туск виступив після того, як Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди про Brexit, запропонований урядом.

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"З огляду на рішення прем'єра Бориса Джонсона призупинити ратифікацію угоди про вихід з ЄС та щоб уникнути виходу країни без угоди, я буду рекомендувати 27 членам ЄС погодити прохання Великої Британії про перенесення крайнього терміну виходу", - написав він у Twitter.

Туск зазначив, що запропонує лідерам ЄС зробити це за допомогою письмової процедури. Лідери повинні будуть визначити, чи переносити крайній термін Brexit та на який період.

Напередодні перед голосуванням Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.

Британія повинна залишити ЄС 31 жовтня.