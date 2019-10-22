Brexit: уряд Британії відкличе угоду, якщо парламент не затвердить графік її розгляду

Уряд Великої Британії відкличе з парламенту проєкт нової угоди про Brexit, якщо депутати сьогодні не затвердять графік її розгляду, який передбачає завершення голосування по ній протягом трьох днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС із посиланням на джерела в урядовому офісі.

Британський парламент сьогодні проводить дебати щодо угоди і ввечері очікується голосування за пропозицію прем’єра Бориса Джонсона провести вирішальне голосування у четвер.

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"Якщо Парламент знову проголосує за затримку, підтримавши відхилення урядової програми, а ЄС запропонує затримку до 31 січня, тоді ми відкличемо законопроєкт. У парламенті більше не буде розгляду, і ми перейдемо до виборів до Різдва, якщо це буде необхідним шляхом вотуму недовіри", - сказав співрозмовник.

"Ми не витрачатимемо наступні місяці з цим парламентом, який намагається витратити 2020 рік на референдуми щодо Brexit і Шотландії", - додав він.

Пізніше Джонсон під час виступу у парламенті підтвердив, що у випадку поразки під час голосування щодо графіка, уряду доведеться відкликати законопроєкт і "нам доведеться йти на загальні вибори".

Слід зазначити, що для призначення дострокових виборів уряду необхідно буде зібрати дві третини голосів депутатів.

В останніх двох голосуваннях уряд набирав значно менше голосів. Опозиційні партії заявляють, що підтримають вибори тільки, коли ЄС надасть відтермінування Brexit.

Якщо Брюссель не запропонує нове відтермінування, Британія вийде з ЄС без угоди 31 жовтня.