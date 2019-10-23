Франция согласна отложить Brexit лишь на несколько дней - министр

Французский министр по европейским делам Амели де Моншален заявила, что Париж готов к новой отсрочке Brexit только на короткий срок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Министр сказала, что Франция открыта для отсрочки Brexit "на несколько дней...чтобы позволить британскому парламенту завершить свои процедуры (утверждения соглашения, - ред.)".

По данным агентства, послы стран-членов ЕС должны были встретиться в среду вечером в Брюсселе, чтобы начать процедуру принятия решения, но до пятницы ответа не ожидается.

"Позиция Туска известна, но некоторые хотят краткосрочного продления", - сказал дипломат ЕС.

Президент Европейского совета Дональд Туск хочет, чтобы лидеры ЕС одобрили продление до 31 января "в письменном виде", но, по словам официальных лиц, если позиции членов будут далеки друг от друга, в понедельник может быть проведен экстренный саммит.

Если страны ЕС не придут к единому решению, Британия выйдет без соглашения 31 октября.