ЄС погодиться на відтермінування Brexit, обговорюють тривалість - ЗМІ

Держави-члени Євросоюзу поки не ухвалили рішення щодо надання Великій Британії тримісячного відтермінування Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Посли 27 країн на зустрічі в Брюсселі в середу не прийняли рішення про продовження, заявили високопоставлені дипломати. Посли знову зустрінуться у п’ятницю і сподіваються прийняти рішення, щоб уникнути надзвичайного саміту лідерів з цього питання.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив у середу, що він рекомендує лідерам 27 країн-членів ЄС підтримати продовження Brexit.

Дипломати ЄС заявили, що найімовірнішим сценарієм є те, що Британії нададуть тримісячну затримку і дозволять вийти раніше, якщо вона ухвалить відповідне законодавство.

Прес-секретар британського прем'єра заявив, що якщо ЄС запропонує відкласти Brexit до кінця січня, у Британії повинні бути дострокові вибори, і це може відбутися до Різдва.

Одна велика невизначеність - чи погодиться Франція на відтермінування. Міністр з питань Європи напередодні заявила, що її країни погодиться відкласти вихід Британії лише на кілька днів.

Якщо країни ЄС не прийдуть до єдиного рішення, Британія вийде без угоди 31 жовтня.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Напередодні перед голосуванням Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.