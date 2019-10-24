ЕС согласится на отсрочку Brexit, обсуждают продолжительность - СМИ

Государства-члены Евросоюза пока не приняли решение о предоставлении Великобритании трехмесячной отсрочки Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Послы 27 стран на встрече в Брюсселе в среду не приняли решение о продлении, заявили высокопоставленные дипломаты. Послы снова встретятся в пятницу и надеются принять решение, чтобы избежать чрезвычайного саммита лидеров по этому вопросу.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил в среду, что он рекомендует лидерам 27 стран-членов ЕС поддержать продление Brexit.

Дипломаты ЕС заявили, что наиболее вероятным сценарием является то, что Британии предоставят трехмесячную задержку и позволят выйти раньше, если она примет соответствующее законодательство.

Пресс-секретарь британского премьера заявил, что если ЕС предложит отложить Brexit до конца января, в Британии должны быть досрочные выборы, и это может произойти к Рождеству.

Одна большая неопределенность - согласится ли Франция на отсрочку. Министр по вопросам Европы накануне заявила, что ее страны согласится отложить выход Британии лишь на несколько дней.

Если страны ЕС не придут к единому решению, Британия выйдет без соглашения 31 октября.