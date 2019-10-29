Суд Брюсселя відклав рішення про екстрадицію Пучдемона до 16 грудня

Суд Брюсселя відклав до 16 грудня рішення щодо екстрадиції колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Пучдемон сьогодні вранці прибув до суду разом зі своїм адвокатом. Слухання було відкладене, щоб дозволити адвокату ознайомитися із новими матеріалами справи і подати документи.

17 жовтня Пучдемон добровільно прибув в брюссельську поліцію, де йому було вручено європейський ордер на арешт, виданий Іспанією.

Потім він постав перед слідчим суддею, який звільнив Пучдемона на певних умовах, включаючи заборону на виїзд з Бельгії та зобов'язання залишатися доступним за будь-яких обставин.

Як відомо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох каталонських лідерів до 9-13 років позбавлення волі за заколот і, в деяких випадках, за розтрату у зв'язку з проведенням референдуму про незалежність, забороненого урядом.

У той же день Іспанія видала новий європейський і міжнародний ордер на арешт Пучдемона на підставі звинувачень у підбурюванні до заколоту і розтраті.

Після цього по всій Каталонії вибухнули акції протесту та розпочалося блокування доріг. Протестувальники також оголосили початок блокади в аеропорту Барселони.

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