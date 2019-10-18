Ексглава Каталонії добровільно прийшов в бельгійський суд, його не заарештували

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон у п’ятницю добровільно прийшов до прокуратури Брюсселя після видачі Іспанією нового європейського ордера на арешт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Пучдемон сьогодні вранці прийшов до прокуратури Брюсселя у супроводі своїх адвокатів, які консультують його з того моменту, як він опинився у вигнанні в Бельгії.

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Після прокуратури він з’явився перед суддею і заявив, що виступає проти своєї екстрадиції до Іспанії. "Він вийшов вільним і поїхав додому до Ватерлоо", - сказав один із адвокатів.

Пучдемон посилався на недоторканність, пов'язану з його обранням членом Європейського парламенту, хоча він не є депутатом ЄП.

Суддя вирішив залишити Пучдемона на волі, як це було і у випадку двох попередніх європейських ордерів на арешт (2017 та 2018 років).

Пучдемон втік з Іспанії до Бельгії після референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році.

Нагадаємо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Вони перебували під вартою протягом майже двох років після їх арешту в кінці жовтня 2017 року.

Після цього по всій Каталонії вибухнули акції протесту та розпочалося блокування доріг. Протестувальники також оголосили початок блокади в аеропорту Барселони.