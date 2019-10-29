Суд Брюсселя отложил решение об экстрадиции Пучдемона до 16 декабря
Суд Брюсселя отложил до 16 декабря решение об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.
Пучдемон сегодня утром прибыл в суд вместе со своим адвокатом. Слушания были отложены, чтобы позволить адвокату ознакомиться с новыми материалами дела и подать документы.
17 октября Пучдемон добровольно прибыл в брюссельскую полицию, где ему был вручен европейский ордер на арест, выданный Испанией.
Затем он предстал перед следственным судьей, который освободил Пучдемона на определенных условиях, включая запрет на выезд из Бельгии и обязательства оставаться доступным при любых обстоятельствах.
Как известно, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых каталонских лидеров к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы за мятеж и, в некоторых случаях, за растрату в связи с проведением референдума о независимости, запрещенного правительством.
В тот же день Испания выдала новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате.
После этого по всей Каталонии начались акции протеста и блокирование дорог. Протестующие также объявили о начале блокады аэропорта Барселоны.
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