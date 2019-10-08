Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Штайнмаєр здивований суперечками, які викликала в Києві його формула

Кандидат на главу європейської дипломатії вважає Росію загрозою Європи

У Росії заявили про візит Міятович до Криму: МЗС України нагадало про міжнародне право

Боррель виступив за продовження санкцій проти РФ до "тектонічної зміни"






Кліматичні протести у Лондоні: поліція затримала 280 людей

Вівторок, 8 жовтня 2019, 08:50

Лондонська поліція заявила про затримання  280 осіб, які беруть участь у демонстраціях, організованих групою протесту проти зміни клімату Extinction Rebellion.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції у Twitter.

"Станом на 21.30 280 людей були затримані в рамках протестів Extinction Rebellion в Лондоні", - йдеться в повідомленні.

Тисячі протестувальників проти зміни клімату вийшли на вулиці в містах по всьому світу в понеділок, почавши два тижні мирної громадянської непокори з вимогою негайних дій щодо скорочення викидів вуглецю та запобігання екологічної катастрофи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат Велика Британія
powered by lun.ua