Кліматичні протести у Лондоні: поліція затримала 280 людей

Лондонська поліція заявила про затримання 280 осіб, які беруть участь у демонстраціях, організованих групою протесту проти зміни клімату Extinction Rebellion.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції у Twitter.

"Станом на 21.30 280 людей були затримані в рамках протестів Extinction Rebellion в Лондоні", - йдеться в повідомленні.

As of 2130hrs on Monday 7 October, 280 people have been arrested as part of the Extinction Rebellion protests in London.