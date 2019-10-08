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Климатические протесты в Лондоне: полиция задержала 280 человек

Вторник, 8 октября 2019, 08:50

Лондонская полиция заявила о задержании 280 человек, которые участвуют в демонстрациях, организованных группой протеста против изменения климата Extinction Rebellion.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции в Twitter.

"По состоянию на 21.30 280 человек были задержаны в рамках протестов Extinction Rebellion в Лондоне", - говорится в сообщении.

Тысячи протестующих против изменения климата вышли на улицы в городах по всему миру в понедельник, начав две недели мирного гражданского неповиновения с требованием немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращения экологической катастрофы.

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