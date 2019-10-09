Фейковий сайт Європарламенту виявився заповненим матеріалами RT

Сайт, який є нібито щомісячним новинним журналом Європейського парламенту, виявився заповнений здебільшого матеріалами російського пропагандистського мовника RT.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі сайту Euvsdisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС. Сайт займається спростуванням кремлівської пропаганди.

Сайт має назву EP Today – скорочено від "Європейський парламент сьогодні".

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В його описі йдеться, що він створений тільки для членів Європарламенту, аби вони могли "писати статті про проблеми, які, на їх думку, сьогодні є важливими".

Назва і логотип, коло з 12 зірок на синьому тлі, створюють враження, що сайт безпосередньо підпорядковується Європейському парламенту.

Проте, як стверджується у публікації, цей сайт використовує офіційну назву європейської установи без юридичного дозволу. Європейський парламент зв'язувався з EP Today у вересні цього року з приводу несанкціонованого використання назви установи та запропонував шляхи виправлення ситуації і припинення введення в оману громадськості.

На сторінці EP Today вказано, що сайт призначений лише для членів Європарламенту, проте понад 99% матеріалів не є оригінальними, а 47% матеріалів на сайті з жовтня 2018 року є дослівними копіями матеріалів RT.

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"Найчастіше вся домашня сторінка заповнена точними копіями статей RT. Одна і та ж стаття може навіть з'являтися кілька разів на одній сторінці", - йдеться у матеріалі.

За понад 2 роки лише 25 матеріалів, опублікованих на сайті, належать членам Європарламенту.

EP Today має близько 145 тисяч підписників у Facebook та 6 тисяч у Twitter. Він створює близько 25 статей щодня.