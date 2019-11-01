Макрон згадав про українських нелегалів у інтерв’ю правому тижневику

Президент Франції Еммануель Макрон, говорячи в інтерв’ю консервативному правому щотижневику Valeurs Actuelles про проблему незаконної міграції, згадав про українських нелегалів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Liberation, яке наводить цитати з інтерв'ю французького президента.

Макрон сказав, що не проти квот та легальної економічної міграції в цілому для заповнень вакантних посад, при цьому згадавши про українців.

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"Я надаю перевагу, щоб приїжджали люди з Гвінеї чи Кот-д’Івуару, приїжджали легально, щоб робили цю роботу, аніж болгарським чи українським нелегальним каналам", - сказав президент Франції.

Французькі ЗМІ та оглядачі зазначають, що давши інтерв'ю журналу, який дехто називає ультраправим, та піднімаючи у ньому питання імміграції Макрон намагається консолідувати консервативний правий електорат.

У Єлисейському палаці пояснили інтерв’ю Valeurs Actuelles бажанням президента "говорити з усіма французами, включаючи політичні поля, які є не зовсім його".