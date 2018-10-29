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У Польщі занепокоєні через зменшення кількості українських заробітчан

Понеділок, 29 жовтня 2018, 18:30

Польські роботодавці занепокоєні потенційним відпливом українців на західні ринки праці, частина українських заробітчан вже зараз переорієнтовується на Чехію чи Словаччину.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Як зазначається, кількість українців, які платять страхові внески у Польщі, у третьому кварталі цього року зросла до 426 тисяч. Загалом же, за різними підрахунками, у Польщі в даний час працює понад мільйон українців.

"Іноземці і надалі будуть підтримкою для національного ринку праці, однак міграційний потенціал України вичерпується" - стверджують аналітики PKO BP.

Також, зазначає видання, існує можливість відпливу українців до Німеччини.

"Можливо, вже на початку наступного року наші західні сусіди відкриють ширше свій ринок праці для працівників з-за меж ЄС" - зазначає газет.

Згідно з дослідженням Work Service, з Польщі до Німеччини у такому разі можуть виїхати одразу 59% українських заробітчан.

"Це величезна загроза для польської економіки. Протягом двох-трьох місяців брак кадрів зріс би зі 165 тисяч до півмільйона вакансій" - каже президент компанії з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Інгльот.

"Працівників з України вже зараз переманюють від нас Чехія, Словаччина та Угорщина. Ці країни полегшили умови працевлаштування, пропонують кращі умови праці" - стверджує він.

"Заробітна плата в будівництві різко зростає, робочих рук не вистачає. У 2019 році все тільки погіршиться, тому що українці вирушать на Захід", - побоюється Лешек Голонбєцький, президент компанії Unibep.

Раніше повідомлялося, що переважна більшість українських трудових мігрантів (73%) не мають наміру залишатися жити в Польщі.

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Польща мігранти Україна
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