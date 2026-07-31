Санчес натякнув, що "найдірявіші" кордони для мігрантів досі мала не Іспанія
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під тиском заяв багатьох європейських столиць про потребу взяти під контроль міграційну кризу у Сеуті зауважив, що його країна досі не входила до "найпроблемніших".
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.
Санчес опублікував цифри з офіційної статистики прикордонного агентства ЄС Frontex з 2021 року, яка вказує, що "найдірявіші" зовнішні кордони має не Іспанія.
La solidaridad y la empatía son opcionales.
El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.
👇🏼
Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:
Por Italia: 478.600
Por los Balcanes occidentales: 340.600
Por Grecia: 259.800
Por España: 234.760
Por la…– Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026
В опублікованій статистиці йдеться, що через Італію до ЄС нелегально потрапили близько 478 600 осіб, через країни Західних Балкан – 340 600, через Грецію – 259 800, через Іспанію – 234 760, через країни "східного флангу" – 48 000.
"Солідарність та емпанія – опціональні. Але повага до європейських договорів та цифр – ні… Зараз час не розділяти, а час продовжувати будувати сильний та об’єднаний ЄС", – прокоментував прем’єр Іспанії.
Його допис виглядає як докір Італії, яка першою закликала призупинити дію "Шенгену" для Іспанії. Ця ідея отримала підтримку також чеського прем’єра Андрея Бабіша.
Нагадаємо, Сеута – іспанське місто на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей. Їх реєструють та збираються депортувати.
Багато європейських посадовців побачили паралелі з міграційною кризою 2015 року у розпал війни в Сирії.