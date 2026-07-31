Санчес натякнув, що "найдірявіші" кордони для мігрантів досі мала не Іспанія

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під тиском заяв багатьох європейських столиць про потребу взяти під контроль міграційну кризу у Сеуті зауважив, що його країна досі не входила до "найпроблемніших".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Санчес опублікував цифри з офіційної статистики прикордонного агентства ЄС Frontex з 2021 року, яка вказує, що "найдірявіші" зовнішні кордони має не Іспанія.

La solidaridad y la empatía son opcionales.



El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

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Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:



Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

В опублікованій статистиці йдеться, що через Італію до ЄС нелегально потрапили близько 478 600 осіб, через країни Західних Балкан – 340 600, через Грецію – 259 800, через Іспанію – 234 760, через країни "східного флангу" – 48 000.

"Солідарність та емпанія – опціональні. Але повага до європейських договорів та цифр – ні… Зараз час не розділяти, а час продовжувати будувати сильний та об’єднаний ЄС", – прокоментував прем’єр Іспанії.

Його допис виглядає як докір Італії, яка першою закликала призупинити дію "Шенгену" для Іспанії. Ця ідея отримала підтримку також чеського прем’єра Андрея Бабіша.

Нагадаємо, Сеута – іспанське місто на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей. Їх реєструють та збираються депортувати.

Багато європейських посадовців побачили паралелі з міграційною кризою 2015 року у розпал війни в Сирії.