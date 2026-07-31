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Зеленський розповів про дзвінок віцепрезидента США

Новини — П'ятниця, 31 липня 2026, 19:00 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах. 

Зеленський зазначив, що 31 липня "отримав дзвінок" від Джей Ді Венса та натякнув, що ключовою темою розмови були ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot. 

"Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної. Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для "Петріотів" проти балістики – залишається основним пріоритетом", – розповів він. 

Також говорили про наслідки російської війни для світових ринків. 

"Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей", – додав президент.  

Нагадаємо, перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що "ще не вирішив", чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі до Patriot. 

За даними ЗМІ, під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня Зеленський просив Трампа надати Україні дозвіл використовувати систему Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет. 

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Зеленський США Війна з РФ
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