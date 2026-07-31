Зеленський розповів про дзвінок віцепрезидента США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що 31 липня "отримав дзвінок" від Джей Ді Венса та натякнув, що ключовою темою розмови були ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot.

Received a good phone call from the Vice President of the United States, @JDVance. We followed up on our recent meeting with President Trump in Washington, which was positive and productive. As Russia's air attacks on our country continue unabated, air defense – specifically… pic.twitter.com/eK9pKbeGtR – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2026

"Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної. Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для "Петріотів" проти балістики – залишається основним пріоритетом", – розповів він.

Також говорили про наслідки російської війни для світових ринків.

"Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей", – додав президент.

Нагадаємо, перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що "ще не вирішив", чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі до Patriot.

За даними ЗМІ, під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня Зеленський просив Трампа надати Україні дозвіл використовувати систему Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.