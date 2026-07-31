Трамп пояснив, чому сумнівається щодо дозволу Україні виробляти ракети до Patriot

Американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.

Про це він сказав під час відкритого засідання свого кабінету, повідомляє "Європейська правда".

Трамп повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot.

Він аргументував це тим, що американська зброя є "найкращою у світі", тому Сполучені Штати "мають бути розсудливими" у питанні видачі дозволів на виробництво іншим державам.

"У випадку з президентом Зеленським, він хотів би отримати кілька Patriot. Він хотів би отримати кілька ракет Tomahawk, які, як ви знаєте, є смертоносними – одні для нападу, інші для оборони", – сказав американський президент, після чого вдався до опису потужності цих видів озброєння.

"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Треба бути дуже розсудливим, але й дуже обережним. Наразі ми на це не погодилися. Ми обговорюємо це. Але віддати таку технологію – справа нелегка. І я не думаю, що це колись станеться", – додав Трамп.

Після цього американський президент допустив ймовірність того, що країни, яким США нададуть ліцензії на виробництво своєї зброї, обернуться проти Вашингтона.

"Але, знаєте, є люди, які можуть передати цю технологію, і вони колись можуть обернутися проти вас. Знаєте, це цілком можливо. Якщо подивитися на історію воєн, таке траплялося кілька разів за останні роки, правда? Тож ми маємо бути дуже обережними", – застеріг глава Білого дому.

Нагадаємо, на початку липня на полях саміту НАТО президент США сказав українському лідеру Володимиру Зеленському, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Коментарі Трампа про невпевненість щодо видачі ліцензій пролунали лише через два дні після того, як він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати в екстреному порядку пакет перехоплювачів до системи ППО Patriot.

Також Зеленський розповів, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".