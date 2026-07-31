Туск про міграційну кризу в Сеуті: Іспанії варто взяти приклад з Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі міграційної кризи в Іспанії навів як приклад польську реакцію на "шантаж мігрантами" з боку Білорусі та зауважив, що від цього залежить майбутнє Шенгенської зони.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

На тлі ситуації в іспанському місті Сеута на африканському узбережжі, куди прибувають десятки тисяч мігрантів, Туск нагадав, що Польща у відповідь на міграційну кризу на своєму кордоні посилила процедури надання притулку і спорудила фізичний бар’єр на кордоні з Білоруссю.

Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas… – Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026

"Ми інвестували мільярди євро і залучили тисячі військових, співробітників поліції та прикордонників. Іспанія має наслідувати наш приклад – якщо ми хочемо, щоб Шенгенська зона існувала надалі", – заявив Дональд Туск.

Нагадаємо, Сеута – іспанське місто на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Іспанія повинна відновити контроль у Сеуті та забезпечити захист зовнішнього кордону ЄС.

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні у зв’язку з подіями закликає призупинити дію "Шенгену" для Іспанії, її ідея знайшла підтримку і в інших столицях. Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією.