Зеленський підписав Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю підписав закон, який ратифікує Угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином, законопроєкт №0340 про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки офіційно став законом.

Угода між країнами сприятиме розвитку двостороннього співробітництва та розширить ринки збуту для українських та турецьких виробників. Серед іншого, документ передбачає взаємне скасування мит для низки товарів.

Верховна Рада ратифікувала Угоду 14 липня.

Своєю чергою Туреччина ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.

Угоду про зону вільної торгівлі Україна та Туреччина підписали ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років.

Детально про цей документ читайте у статті Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою.