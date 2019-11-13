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Шведська активістка Тунберг повертається зі США до Європи на катамарані

Середа, 13 листопада 2019, 18:11

16-річна шведська кліматична активістка Грета Тунберг покинула Північну Америку, вирушивши до Європи через Атлантику на 15-метровому екологічному катамарані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Тунберг повідомила, що вона вирушила з Вірджинії на катамарані, який належить австралійській родині. Вона хоче прибути до Європи вчасно, аби потрапити нараду ООН щодо клімату, яка відбудеться на початку грудня в Мадриді.

Човен, який називається La Vagabonde, практично не залишає вуглецевого сліду, має сонячні батареї і гідрогенератори для виробництва енергії.

У ньому також є туалет, на відміну від яхти, на якій вона припливла з Британії в Нью-Йорк у серпні. Тоді на яхті було тільки відро.

 

Власники човна — Райлі Вайтлум і Елейн Кереусі, австралійська пара, яка подорожує світом зі своєю 11-місячною дитиною Ленні. Сім'я, яка має багато підписників в інтернеті, відгукнулася на заклик Тунберг в соцмережах про поїздку в Європу без викидів вуглецю. Із ними також пливе досвідчена морячка Ніккі Хендерсон.

Поїздка може зайняти від двох до чотирьох тижнів у складних умовах. Листопад вважається міжсезонням для плавання через Атлантику. У вівторок Тунберг повідомила, що температура впала до одного градуса за Цельсієм і почав іти мокрий сніг.

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