Парламент Молдови затвердив уряд Кіку

Парламент Молдови на засіданні 14 листопада проголосував за затвердження нового уряду на чолі з прем'єром Іоном Кіку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За кабінет міністрів Кіку проголосували 62 депутати. Новий уряд підтримали депутати від Партії соціалістів і Демократичної партії. Проти голосували депутати блоку ACUM, який перейшов в опозицію. Депутати від партії "Шор" при голосуванні утрималися.

В уряд, крім прем'єра Іона Кіку, увійшли віцепрем'єр, міністр фінансів Серджіу Пушкуца, віцепрем'єр з реінтеграції Александру Фленкя, міністр економіки Анатол Усатий, міністр внутрішніх справ Павел Войку, міністр юстиції Фадей Нагачевський, глава МЗС Ауреліу Чокой, міністр оборони Віктор Гайчук, міністр освіти, культури та досліджень Корнеліу Попович, міністр охорони здоров'я і соцзахисту Віоріка Думбревяну і міністр сільського господарства Іон Пержила. Шість з 11 міністрів до кабміну працювали радниками президента Ігоря Додона.

"Я дякую за висунення моєї кандидатури і за розуміння того, як важливо призначити уряд. Молдова стоїть на порозі зими і зовсім до неї неготова. Немає проєкту бюджету, немає нічого. Безвідповідальна і необґрунтована відставка кваліфікованих кадрів паралізувала діяльність держустанов. Якщо політична криза останніх днів затягнеться, вона може привести до серйозних наслідків", - сказав Кіку.

У ході обговорення програми нового уряду депутат від ACUM Діну Плингеу нагадав про те, що Кіку звинувачував Єврокомісію в причетності до крадіжки мільярда в Молдові. "Ви звинувачували Єврокомісію, що вони причетні до крадіжки мільярда. Чому ви вважаєте, що ЄС вкрав мільярд, а не ті депутати, які так красиво за вас ручку піднімають?" - поцікавився Плингеу.

Кіку відповів: "Я не такий експерт в інтерпретаціях, і моя заява була не такою. Не ЄС залучений і не керівники, але нечесне ставлення уряду тодішнього у взаємодіях з партнерами з розвитку. Уряд заявляв про те, що вони зробили для країни, але в реальності все було інакше. І коли вони надсилали свої звіти в ЄС, ці звіти треба було вивчати уважніше. ЄС наш партнер і ми будемо розвивати відносини".

У програмі уряду передбачене "посилення співпраці з Європейським Союзом, стратегічне партнерство зі США та Російською Федерацією, а також поглиблення дружніх відносин із сусідніми державами".