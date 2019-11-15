Суд Брюсселя переніс рішення про екстрадицію двох колишніх міністрів Каталонії

Суд Брюсселя переніс на 16 грудня слухання щодо екстрадиції двох каталонських колишніх міністрів Тоні Коміна та Луїса Пуча.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUobserver.

Іспанія видала нові ордери на Пуча та Коміна після того, як в жовтні дев'ять інших сепаратистських лідерів були засуджені до тривалих тюремних термінів ув'язнення за організацію незаконного, на думку Мадрида, референдуму про незалежність Каталонії.

8 листопада вони були офіційно арештовані в Бельгії, але потім звільнені під зобов’язання не залишати країну до судового розгляду.

Суд сьогодні вирішив перенести слухання на той же день, коли будуть розглядати і справу колишнього лідера Каталонії Карлоса Пучдемона, екстрадиції якого також вимагає Іспанія.

Іспанія також відновила європейський ордер на арешт професора Клари Понсаті, яка живе в Шотландії.

Як відомо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох каталонських лідерів до 9-13 років позбавлення волі за заколот і, в деяких випадках, за розтрату у зв'язку з проведенням референдуму про незалежність, забороненого урядом.

Після цього по всій Каталонії вибухнули акції протесту та розпочалося блокування доріг. Протестувальники також оголосили початок блокади в аеропорту Барселони.

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