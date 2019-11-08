Бельгія формально заарештувала каталонських сепаратистів і відпустила їх

Два каталонських лідера, на яких Іспанія видала європейські ордери на арешт за участь у референдумі про незалежність, були офіційно арештовані в Бельгії, але потім звільнені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Іспанія видала нові ордери на Луїса Пуча Тоні Коміна після того, як в жовтні дев'ять інших сепаратистських лідерів були засуджені до тривалих тюремних термінів ув'язнення за організацію незаконного, на думку Мадрида, референдуму про незалежність Каталонії.

Пуч і Комін поїхали в Бельгію після відкриття кримінальних справ проти них в Іспанії. У четвер вони постали перед бельгійською поліцією і їм офіційно було повідомлено про ордер на арешт. Потім їх звільнили за умови, що вони не покинуть Бельгію.

Вони оскаржують свою екстрадицію, і суд проведе слухання з цього питання 15 листопада.

Колишній каталонський лідер Карлес Пучдемон, на котрого також видано новий ордер на арешт, повинен постати перед судом Бельгії 16 грудня.

Іспанія також відновила європейський ордер на арешт професора Клари Понсаті, яка живе в Шотландії.

Як відомо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох каталонських лідерів до 9-13 років позбавлення волі за заколот і, в деяких випадках, за розтрату у зв'язку з проведенням референдуму про незалежність, забороненого урядом.

Після цього по всій Каталонії вибухнули акції протесту та розпочалося блокування доріг. Протестувальники також оголосили початок блокади в аеропорту Барселони.

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