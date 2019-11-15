Суд Брюсселя перенес решение об экстрадиции двух бывших министров Каталонии

Суд Брюсселя перенес на 16 декабря слушания по экстрадиции двух каталонских бывших министров Тони Комина и Луиса Пуча.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Испания выдала новые ордера на Пуча и Комина после того, как в октябре девять других сепаратистских лидеров были приговорены к длительным тюремным срокам заключения за организацию незаконной, по мнению Мадрида, референдума о независимости Каталонии.

8 ноября они были официально арестованы в Бельгии, но затем освобождены под обязательство не покидать страну до судебного разбирательства.

Суд сегодня решил перенести слушания на тот же день, когда будут рассматривать и дело бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона, экстрадиции которого также требует Испания.

Испания также возобновила европейский ордер на арест профессора Клары Понсати, живущая в Шотландии.

Как известно, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых каталонских лидеров к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы за мятеж и, в некоторых случаях, за растрату в связи с проведением референдума о независимости, запрещенного правительством.

После этого по всей Каталонии взорвались акции протеста и началось блокирование дорог. Протестующие также объявили о начале блокады в аэропорту Барселоны.

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