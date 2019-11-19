Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів: Росія мала давно це зробити

НАТО вітає повернення українських кораблів, захоплених Росією в Керченській протоці в листопаді минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

"Я вітаю повернення захоплених кораблів Україні. Росії треба було давно це зробити. Вона не має права захоплювати судна. Це відповідає міжнародним зобов'язанням РФ. Я думаю, що це хороший чинник, і сподіваюся, що він буде сприяти прогресу в реалізації Мінських угод і допоможе зусиллям в "нормандському форматі" для пошуку стійкого політичного вирішення кризи в Україні", - сказав він.

Столтенберг додав, що глави МЗС країн Альянсу обговорять це питання на зустрічі 20 листопада. "Я очікую, що міністри обговорять це питання", - сказав він.

"Ми хочемо донести чіткий сигнал Росії, що вона повинна забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці", - підкреслив генсек НАТО.

Нагадаємо, 18 листопада Міністерство закордонних справ Росії заявило, що передало Україні кораблі, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Пресцентр Командування Військово-Морських Сил України підтвердив, що катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.