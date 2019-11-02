Джонсон виключить "жорсткий" Brexit в передвиборчому маніфесті - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір повністю виключити можливість "жорсткого" Brexit в передвиборному маніфесті Консервативної партії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

За даними видання, маніфест прем'єр-міністра буде сфокусований на "негайному виконанні Brexit" шляхом просування його "фантастичної" угоди через Палату громад, як тільки депутати повернуться до роботи.

Такий підхід різко контрастує з попередньою обіцянкою Джонсона "зроби або помри" щодо того, що Британія повинна була вийти з ЄС з угодою або без 31 жовтня.

Консерватори вважають, що можуть використати обіцянку Джонсона, щоб переманити виборців Ліберальних демократів, у яких є серйозні побоювання з приводу наслідків другого референдуму.

Новий маніфест консерваторів, який представлять в середині листопада, також буде містити обіцянки уряду скоротити податки, збільшити бюджетні витрати на різні соціальні програми, а також зосередитися на боротьбі зі злочинністю.