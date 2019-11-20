У Латвії заборонили трансляцію дев'яти російських телеканалів

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) вирішила зупинити трансляцію дев'яти каналів, що входять в холдинг російського мільярдера Юрія Ковальчука.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Ковальчук раніше був включений в список осіб, на яких поширюються санкції Європейської ради за порушення територіальної цілісності України.

"Серед цих дев'яти каналів є такі канали, як "Петербург-П'ятий канал", "Будинок Кіно", які є дуже серйозними програмами. Ця заборона буде чинною до тих пір, поки Юрій Ковальчук не буде виключений зі списку санкцій ЄС", - сказав заступник голови NEPLP Іварс Аболіньш.

До числа заборонених на території Латвії каналів увійшли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и "Петербург–Пятый канал".

Аболіньш повідомив, що поки що прийнято рішення тільки щодо цих дев'яти каналів. У той же час, рада перевіряє бенефіціарів й інших ТВ-каналів.