В Туреччині напередодні саміту НАТО пройшли рейди та затримання

Турецька влада затримала кількох осіб, серед яких журналісти, науковці та члени лівих угруповань, під час рейдів у кількох провінціях напередодні саміту НАТО, який відбудеться цього тижня в Анкарі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Рейди в Анкарі, Стамбулі та кількох інших провінціях були спрямовані проти лівих і соціалістичних партій, профспілок та громадських організацій. Серед затриманих – двоє редакторів новинних порталів T24 та Oda TV, які критикують уряд.

Асоціація турецьких журналістів (TGC) та Асоціація прогресивних юристів (CHD) виступили із вимогою звільнити затриманих, заявивши, що арешти порушують свободу преси, та назвавши рейди спробою залякати опозиційних діячів напередодні саміту НАТО.

Окремо державне інформаційне агентство Anadolu повідомило в неділю, що поліція затримала 39 підозрюваних під час рейдів у восьми провінціях, спрямованих проти молодіжного крила забороненої лівої групи THKP/C-DEV YOL.

У ході окремої операції в західній провінції Коджаелі поліція затримала 28 підозрюваних, які, як стверджується, пов’язані з екстремістами "Ісламської держави" та лівими бойовими угрупованнями. У ході рейдів влада вилучила боєприпаси та заборонені цифрові матеріали.

Ці рейди стали продовженням низки інших арештів, здійснених протягом минулого тижня.

Критики стверджують, що ці операції мають на меті запобігти протестам та придушити інакомислення напередодні саміту НАТО, тоді як влада описує їх як частину антитерористичних розслідувань.

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