Зеленський обговорив з прем’єром Швеції запуск використання Gripen

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої лідери обговорили запуск використання в Україні винищувачів Gripen.

Про розмову глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, росіяни зараз роблять ставку на удари балістикою, комбіновані удари та реактивні "шахеди".

"Захист від цього – це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну. Звісно, ми проговорили з Ульфом речі, які можна зробити заради більшого захисту. Працюємо активно і щоб вчасно забезпечити всю інфраструктуру, тренування та запуск використання шведських "гріпенів", – зазначив Зеленський.

Він назвав це історичним посиленням української бойової авіації й великим економічним співробітництвом між Україною та Швецією в безпековій сфері.

"Має бути безперечно результативним. Працюємо і в рамках формату Drone Deal між Україною та Швецією", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна та Швеція у вівторок, 30 червня, уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів Gripen E. Україна закуповує 16 Gripen E за кошти єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.

Також Швеція подарує Україні 16 винищувачів Gripen модифікації C/D.