В Албанії не вщухають антиурядові протести: у суботу мітингували тисячі людей

У суботу в столиці Албанії вже 35-тий вечір поспіль відбулася масова демонстрація, під час якої тисячі протестувальників вимагали відставки прем’єр-міністра Еді Рами, заміни його уряду, конституційної реформи та припинення корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Демонстрації розпочалися через проєкт будівництва розкішного прибережного курорту в природоохоронній зоні. Проєкт пов’язаний із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

З часом протести переросли в ширші антиурядові та антикорупційні демонстрації. Протестувальники скандували "Нова Албанія" та "Еді Рама, йди у відставку".

фото: АР

Марш був насичений символізмом. Було встановлено високий бюст Рами, який згодом повалили за допомогою мотузки. Це було нагадування про повалення в лютому 1991 року пам’ятника багаторічному комуністичному диктатору Енверу Ходжі. Цю подію щороку відзначають 20 лютого.

Оскільки суботня акція збіглася з 62-м днем народження Рами, деякі протестувальники несли "торти" з цементу – алюзію на будівельні проєкти.

Також пролунала іронічна пісня "З днем народження" на честь Рами.

Деякі протестувальники тримали в руках повітряні кульки у формі рожевих фламінго. Це натяк на птахів, яким загрожує проєкт будівництва курорту. Демонстрації вже давно прозвали "революцією рожевих фламінго".

Після приблизно двогодинної акції протесту велика група людей рушила до поліцейського відділку, вимагаючи звільнення осіб, затриманих під час протесту в четвер поблизу парламенту.

Протестувальники розбили вікна поліцейського відділку, а поліція застосувала водомет, щоб розігнати натовп.

Нагадаємо, уряд Албанії запевнив Єврокомісію, що будівництво елітного курорту відповідатиме екологічним стандартам ЄС.

Детальніше читайте у статті Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.