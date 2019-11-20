НАТО признало космос оперативным направлением, но оружие там не будет размещать

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе договорились признать космос одной из сфер военной деятельности Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи.

"Сегодня министры приняли важные решения для дальнейшей адаптации НАТО. Мы договорились, что космос должен быть новым оперативным направлением для НАТО - вместе с воздухом, сушей, морем и киберпространством. Космос является частью нашей повседневной жизни здесь, на Земле. Его можно использовать в мирных целях. Но его также можно применять для агрессии. Спутники могут быть сбиты, сломанные или оснащены оружием. Антиспутниковое оружие может повредить коммуникации и другие услуги, такие как авиаперелеты, прогноз погоды или банковское дело ", - сказал Столтенберг.

По его словам, космос также имеет важное значение для сдерживания и обороны Альянса. Речь идет о возможности для ориентирования, сбора разведывательных данных и обнаружения пусков ракет.

"Сейчас вокруг Земли вращаются около 2000 спутников. И примерно половина из них принадлежит странам НАТО. НАТО не намерено размещать оружие в космосе. Мы оборонительный альянс. И наш подход будет полностью соответствовать международному праву", - сказал генсек.

Он добавил, что определение космоса оперативным пространством позволит планировщикам НАТО подавать запрос в страны-члены Альянса о предоставлении возможностей и услуг - таких как спутниковая связь или данные для изображений.

Ранее сообщалось, что решение об объявлении космоса новой оперативной сферой обороны может помочь убедить Дональда Трампа в том, что НАТО может быть полезным союзником в сдерживании роста Китая как соперника и военной силы.

Хотя страны НАТО сегодня владеют 65% спутников в космосе, Китай готовит целые созвездия коммерческих спутников, которые могут предлагать услуги от высокоскоростного Интернета для самолетов до отслеживания ракет и вооруженных сил на земле.