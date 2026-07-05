МЗС звернулося до Польщі щодо пошкодження могили українського письменника

На Раковицькому кладовищі в Кракові було пошкоджене місце поховання українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.

Про це у коментарі журналістам розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Тихий заявив, що невідомі викрали з надгробка барельєф письменника.

"Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща", – наголосив речник українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Тихого, генеральне консульство України в Кракові звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста Кракова.

Генеральне консульство України в Кракові закликало їх провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину, виявити осіб, причетних до його вчинення, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

"Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – додав речник МЗС.

Спершу інформація про цей інцидент поширилася у соцмережах, де на фото видно пошкодження пам’ятника.

Фото: Facebook

На тлі цього інциденту варто нагадати, що увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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