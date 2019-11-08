Бельгия формально арестовала каталонских сепаратистов и отпустила их

Двое каталонских лидеров, на которых Испания выдала европейские ордера на арест за участие в референдуме о независимости, были официально арестованы в Бельгии, но затем освобождены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Испания выдала новые ордера на Луиса Пуча и Тони Комина после того, как в октябре девять других сепаратистских лидеров были приговорены к длительным тюремным срокам заключения за организацию незаконного, по мнению Мадрида, референдума о независимости Каталонии.

Пуч и Комин поехали в Бельгию после открытия уголовных дел против них в Испании. В четверг они предстали перед бельгийской полицией и им официально было сообщено об ордере на арест. Затем их освободили при условии, что они не покинут Бельгию.

Они оспаривают свою экстрадицию, и суд проведет слушания по этому вопросу 15 ноября.

Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон, на которого также издан новый ордер на арест, должен предстать перед судом Бельгии 16 декабря.

Испания также возобновила европейский ордер на арест профессора Клары Понсати, живущей в Шотландии.

Как известно, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девять каталонских лидеров к 9-13 годам лишения свободы за мятеж и, в некоторых случаях, за растрату в связи с проведением референдума о независимости, запрещенного правительством.

После этого по всей Каталонии прошли акции протеста и началось блокирование дорог. Протестующие также объявили о начале блокады в аэропорту Барселоны.

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