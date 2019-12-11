Генеральний прокурор Литви подав до суду на державу

Генеральний прокурор Литви Евалдас Пашиліс подав до суду на державу і просить стягнути з неї не тільки моральну шкоду, а й надбавки за роботу в ненормальних умовах, загалом кілька десятків тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Справа пов'язана з тим, що у 2003 році в Укмергському суді, де працював Пашиліс, виявили велику кількість ртуті - близько 200 мл і три квіткових горщики з ртуттю. Дослідження показали, що концентрація ртуті в коридорах будівлі перевищувала максимально допустиму.

Після цього в грудні 2012 року під час робіт з ремонту сигналізації зі стіни почала текти ртуть. Загалом пожежники-рятувальники зібрали 2,7 кг ртуті. Було розпочато розслідування справи в зв'язку з терактом.

В організмі працівників суду та інших постійних відвідувачів (прокурорів і адвокатів) виявили ртуть. У працівників з'явилися симптоми захворювань, пов'язаних з отруєнням ртуттю.

Разом з генпрокурором до суду звернулися ще 13 осіб - всі вони, як і Пашиліс, раніше працювали або досі працюють в Укмергськомк суді.

За словами адвоката, 14 позивачів загалом просять присудити їм компенсацію в розмірі кілька сотень тисяч євро (один позивач просить компенсувати 100 000 євро).