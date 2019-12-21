У Мінську на акцію за інтеграцію з Росією ніхто не прийшов

У Мінську на акцію в підтримку інтеграції Білорусі з Росією, яка мала відбутися 20 грудня в центрі міста, ніхто не прийшов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську редакцію Радіо Свобода.

Акція мала розпочатися о 12:00, але на той час на площі були тільки журналісти.

За даними видання, ще 11 грудня в Адміністрацію президента було направлено звернення від імені керівників "лівопатріотичних громадських об'єднань Білорусі, які створюють координаційну раду" Єдність".

Його автори просили дозволу провести на Жовтневій площі в Мінську акцію на підтримку інтеграції з Росією.

Один з підписантів заявки є організатор акцій "Безсмертний полк" в Мінську Валерій Драко. Він пообіцяв, що сьогодні організатори поширять заяву з поясненням ситуації.

По телефону він повідомив журналісту видання, що акція не відбудеться, тому що організатори нібито не встигли подати заяву до виконкому.

Відзначимо, що 20 грудня в Мінську відбулася акція протесту проти інтеграції Білорусі з Росією, в якій взяли участь понад тисячу осіб.

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