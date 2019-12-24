Німеччина намагалася зупинити санкції США проти "Північного потоку-2" - Bild

Уряд Німеччини намагався зупинити санкції США проти російського газогону "Північний потік-2", заявивши Вашингтону про угоду між Україною та Росією, якої не існувало.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Bild.

Міністерства закордонних справ Німеччини направило листа до представників уряду США, в якому стверджувалося, що Україна та Росія домовились про транзит газу з 1 січня.

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Це, на думку німецького уряду, зробить санкції проти "Північного потоку-2" непотрібними. На момент написання листа переговори ще тривали.

Лист надійшов від начальника управління у міністерстві закордонних справ. За кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав санкції, в документі йшлося: "Угода про майбутній транзит газу була підписана годину тому. Результати будуть офіційно представлені завтра о 14:00".

Однак, сторони не погодили договір у п’ятницю чи суботу. У МЗС Німеччини в коментарі виданню заявили, що у п'ятницю було узгоджено "рамкову угоду", "конкретний транзитний договір повинен бути укладений до кінця року".

Як відомо, Німеччина офіційно виступає проти американських санкцій, запроваджених за будівництво російського газогону "Північний потік-2".

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2.

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