Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік, в якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В цілому оборонний бюджет США становить 738 млрд доларів - це більше попереднього на 3,1% більше. Пентагон отримає 635 млрд доларів.

На продовження військових операцій в Афганістані, Сирії, Ємені та протидію терористам в інших країнах виділяється 71,5 млрд доларів.

На військову допомогу Україні, яка в тому числі передбачає поставки ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет, передбачається виділити $300 млн, що на $50 млн більше, ніж було закладено в бюджеті на 2019 рік.

Бюджет передбачає антиросійські санкції щодо цілої низки пунктів: щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", а також в рамках включеного в текст "Акту про захист цивільного населення Сирії" (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Останній передбачає введення санкцій за підтримку сирійських урядових сил під час "громадянської війни".

Адміністрація глави американської держави зазначила, що документом передбачено найбільш масштабні інвестиції в збройні сили США.

"Це по-справжньому історичний день для американських збройних сил", - заявив Трамп під час підписання бюджету.