Германия пыталась остановить санкции США против "Северного потока-2" - Bild

Правительство Германии пыталось остановить санкции США против российского газопровода "Северный поток-2", заявив Вашингтону о соглашении между Украиной и Россией, которого не существовало.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Bild.

Министерство иностранных дел Германии направило письмо представителям правительства США, в котором утверждалось, что Украина и Россия договорились о транзите газа с 1 января.

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Это, по мнению немецкого правительства, сделает санкции против "Северного потока-2" ненужными. На момент написания письма переговоры еще продолжались.

Письмо поступило от начальника управления в министерстве иностранных дел. За несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп в пятницу подписал санкции, в документе говорилось: "Соглашение о будущем транзит газа было подписано час назад. Результаты будут официально представлены завтра в 14:00".

Однако, стороны не согласовали договор в пятницу или субботу. В МИД Германии в комментарии изданию заявили, что в пятницу было согласовано "рамочное соглашение", "конкретный транзитный договор должен быть заключен до конца года".

Как известно, Германия официально выступает против американских санкций, введенных за строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2.

Существует также мнение о том, что газопровод все равно будет достроен. О дальнейшей стратегии - читайте в статье Готовимся к Nord Stream-3: какой должна быть газовая стратегия Украины.