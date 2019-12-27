Ірландія видала рекордну кількість паспортів перед Brexit

Ірландія видала рекордну кількість паспортів у 2019 році, оскільки кількість заявок від громадян Великої Британії зросла внаслідок невизначеності Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

За даними МЗС Ірландії, цього року було видано понад 900 000 паспортів і це на 7% більше, ніж роком раніше.

Міністр закордонних справ Саймон Ковені зазначив, що "2019 рік став ще одним видатним роком для паспортної служби".

В Ірландії спостерігався сплеск заявок на паспорти від британців після голосування за Brexit. Люди, які мають бабусь і дідусь Ірландії або ті, хто народився в Північній Ірландії, також мають право на ірландський паспорт.

Найбільше заявників було у лютому та березні, перед 31 березня – початковою датою виходу Британії з ЄС. У жовтні відбулося ще одне збільшення заявок, вже перед повторною датою Brexit 31 жовтня, яка з того часу була продовжена до кінця січня 2020 року.