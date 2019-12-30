США підтримали Польщу після заяв Путіна про початок Другої світової

Посол США у Варшаві Жоржет Мосбахер стала на захист Польщі після заяв президента РФ Владіміра Путіна про нібито польську причетність до вибуху Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Шановний президент Путін, Гітлер і Сталін вступили у змову щоб почати Другу світову війну. Це факт. Польща стала жертвою цього жахливого конфлікту" - написала посол.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 30, 2019

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, коли німецькі війська вторглися до Польщі. Через два тижні у Польщу вторглася і радянська Червона армія.

В останніх своїх заявах Путін стверджує, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польский уряд нібито не контролював свою армію.

Путін також назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку. Після цих слів до МЗС Польщі викликали російського посла.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на ці твердження заявив, що президент РФ Владімір Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо.