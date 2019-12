США підтримали Польщу після заяв Путіна про початок Другої світової

Посол США у Варшаві Жоржет Мосбахер стала на захист Польщі після заяв президента РФ Владіміра Путіна про нібито польську причетність до вибуху Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Шановний президент Путін, Гітлер і Сталін вступили у змову щоб почати Другу світову війну. Це факт. Польща стала жертвою цього жахливого конфлікту" - написала посол.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.