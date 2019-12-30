Моравецький: Путін неодноразово намагався оббрехати Польщу

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що президент РФ Владімір Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо.

Про це йдеться у заяві Моравецького, розміщеній на сайті Ради міністрів Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Заява є відповіддю на нещодавні висловлювання Путіна про витоки Другої світової війни.

"Президент Путін неодноразово намагався оббрехати Польщу. Він завжди робив це свідомо. Зазвичай так відбувається, коли влада в Москві відчуває міжнародний тиск, пов'язаний з її діями. Тиск зовсім не на історичній, а на сучасній геополітичній арені" - зазначив Моравецький.

Прем’єр Польщі нагадав, що в останні тижні Росія зазнала ряд серйозних поразок. Зокрема, "провалом закінчилася спроба повністю підпорядкувати собі Білорусь, Європейський союз в черговий раз продовжив санкції за незаконну анексію Криму, а переговори в нормандському форматі не тільки не призвели до скасування санкцій, але і пройшли на тлі чергового загострення – на цей раз з американської сторони – яке значно ускладнить реалізацію проекту "Північний потік-2".

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Також Моравецький нагадав про відсторонення російських спортсменів від участі в змаганнях на чотири роки за застосування допінгу.

"Слова президента Путіна я сприймаю як спробу приховати існуючі проблеми. Російський лідер прекрасно знає, що його звинувачення не мають нічого спільного з дійсністю" - заявив прем’єр.

"Російський народ – найбільш постраждалий від Сталіна, одного з найжорстокіших диктаторів у світовій історії – заслуговує правди. Щиро вірю в те, що російський народ – це вільні люди, і що вони відкидають сталінізм, навіть якщо президент Путін намагається його реабілітувати" - наголосив він.

19 грудня президент Росії Володимир Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польский уряд нібито не контролював свою армію.

Путін також назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку. Після цих слів до МЗС Польщі викликали російського посла.