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У лондонському музеї атаковано картину Пікассо

Вівторок, 31 грудня 2019, 18:01

Чоловік атакував картину Пабло Пікассо "Погруддя жінки", що зберігається у лондонський галереї Tate Modern.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, звинувачення висунуто 20-річному Шакілю Мейсі. Попри те, що він не визнав своєї провини, суд відмовив йому у заставі, залишивши під вартою до попереднього слухання, яке відбудеться 30 січня.

Галерея не повідомляє, яка шкода була нанесена витвору мистецтва. Наразі відомо лише, що картину зірвали зі стіни.

Картина була написана в Парижі у травні 1944 року в останні місяці нацистської окупації. Вважається, що на ній зображено коханку Пікассо Дору Маар. Картина оцінена у суму 20 млн фунтів.

 

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