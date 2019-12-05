Голова ОБСЄ заявив про значні успіхи у ситуації на сході України

Чинний глава ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що за час головування Словаччини в організації українське питання було одним із головних пріоритетів, і в цьому плані вдалося досягти значних успіхів.

Про це він сказав під час міністерської ради ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він зазначив, що на початку року перед організацією стояло кілька завдань: покращення ситуації на пунктах пропуску, обмін затриманими, розмінування і, що важливо, відновлення мосту у Станиці Луганській.

"Ці заходи не були новими, ці прості кроки обговорили багато разів, але те, що ми зробили як головування - ми поставили повну політичну і оперативну вагу ОБСЄ за ними і ми побачили прогрес", - сказав Лайчак, який на минулому тижні побував у Станиці Луганській.

"Після моєї першої поїздки на Донбас мені казали, що це буде дивом, якщо міст відновлять, але це сталося. Я хочу подякувати президенту Зеленському, уряду України, тристоронній контактній групі і спеціальній моніторинговій місії, які зробили це можливим", - наголосив він.

Також він відзначив прогрес у політичному напрямку.

"Ми не могли уявити, що в календарі на цей рік буде ще й саміт у нормандському форматі. Але це реальність, яку ми матимемо наступного тижня у Парижі", - сказав Лайчак.