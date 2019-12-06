Швеція головуватиме в ОБСЄ в 2021 році, Польща – у 2022-му

Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі прийняла рішення щодо головування в організації в 2021 і 2022 роках.

Про це йдеться у рішенні ради, ухваленому 5 грудня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Рада міністрів постановляє, що Швеція виконуватиме функції голови ОБСЄ у 2021 році; постановляє, що Польща виконуватиме функції голови ОБСЄ у 2022 році", - йдеться у рішенні.

У 2020 року в ОБСЄ головуватиме Албанія.

Напередодні виконувач обов’язків глави МЗС Албанії Гент Чакай заявив, що його країна під час свого головування залишиться відданою політичним пріоритетам попопереднього головування.

Як відомо, Словаччина серед найвищих пріоритетів свого головування назвала українське питання.