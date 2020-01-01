У Німеччині внаслідок пожежі в зоопарку новорічної ночі загинули більше 30 мавп

У німецькому місті Крефельд (Північний Рейн-Вестфалія) невдовзі після півночі 1 січня спалахнула пожежа в зоопарку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

"Наші найгірші побоювання стали реальністю. У мавпятнику не вижила жодна з тварин", - написав зоопарк на своїй сторінці в Facebook. Вольєр з горилами, який примикає до приміщення з мавпами, вдалося врятувати. У цьому вольєрі, побудованому в 2012 році, живе сім'я горил з семи особин.

Місцеві мешканці зателефонували на номер екстреної служби у 0.38. Коли за декілька хвилин пожежники прибули на місце, будівля вже палахкотіла. Мавпятник згорів дотла.

Причина пожежі вночі залишалася незрозумілою. Однак, за даними ЗМІ, загоряння міг спричинити невдало запущений феєрверк. У пожежній службі це поки не підтвердили.

За даними зоопарку, мавпятник був відкритий в 1975 році. Площа будівлі в тепличному стилі становила 2000 квадратних метрів. У мавпятнику мешкали орангутанги, шимпанзе, горили, мавпи, кажани і птахи.

В результаті пожежі загинули більше 30 приматів, в тому числі найстаріша в Європі горила Масса, якій було 47 років. Також загинула велика кількість кажанів і птахів.