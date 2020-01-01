В Германии в результате пожара в зоопарке в новогоднюю ночь погибли более 30 обезьян

В немецком городе Крефельд (Северный Рейн-Вестфалия) вскоре после полуночи 1 января вспыхнул пожар в зоопарке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

"Наши худшие опасения стали реальностью. В обезьяннике не выжило ни одна из животных", - написал зоопарк на своей странице в Facebook. Вольер с гориллами, который примыкает к помещению с обезьянами, удалось спасти. В этом вольере, построенном в 2012 году, живет семья горилл из семи особей.

Местные жители позвонили на номер екстренной службы в 0.38. Когда через несколько минут пожарные прибыли на место, здание уже полыхало. Обезьянник сгорел дотла.

Причина пожара ночью оставалась непонятной. Однако, по данным СМИ, возгорание мог повлечь неудачно запущенный фейерверк. В пожарной службе это пока не подтвердили.

По данным зоопарка, обезьянник был открыт в 1975 году. Площадь здания в тепличном стиле составляла 2000 квадратных метров. В обезьяннике жили орангутанги, шимпанзе, гориллы, обезьяны, летучие мыши и птицы.

В результате пожара погибли более 30 приматов, в том числе старейшая в Европе горилла Масса, которой было 47 лет. Также погибло большое количество летучих мышей и птиц.