Іран відкриє "чорні скриньки" у п’ятницю, але готовий передати їх іншим країнам

Іран заявив, що оцінить сьогодні стан чорних скриньок з літака МАУ і якщо виявить пошкодження, які можуть завадити проаналізувати інформацію, звернеться за допомогою до інших країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA.

Глава відділу розслідування надзвичайних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що чорні скриньки з українського літака в даний час оцінюються в лабораторії тегеранського аеропорту Мехрабад.

За його словами, українська сторона дала згоду на проведення аналізу стану чорних скриньок сьогдні.

Якщо Ірану не вдасться переконатись, що проаналізувати інформацію можна всередині країни, він звернеться за допомогою до Росії, Франції, Канади або України, сказав іранський представник.

Резайефар додав, що ці 4 країни оголосили про свою готовність завантажити інформацію з чорних скриньок. Але, за його словами, Іран докладає всіх зусиль, щоб проаналізувати дані, не вивозячи скриньки з країни.

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Він додав, що в Ірану є програмне забезпечення та досвід для вилучення і завантаження інформації, "але якщо ми відчуємо, що інформація може бути пошкоджена, одна з чотирьох країн відкриє "чорні скриньки".

Як повідомлялося, Іран запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Іран також назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".