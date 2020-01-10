Иран откроет "черные ящики" в пятницу, но готов передать их другим странам

Иран заявил, что оценит сегодня состояние черных ящиков с самолета МАУ и если обнаружит повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, обратится за помощью к другим странам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Глава отдела расследования чрезвычайных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что черные ящики с украинского самолета в настоящее время оцениваются в лаборатории тегеранского аэропорта Мехрабад.

По его словам, украинская сторона дала согласие провести анализ черных ящиков сегодня.

Если Ирану не удастся убедиться, что проанализировать информацию можно внутри страны, он обратится за помощью к России, Франции, Канады или Украины, сказал иранский представитель.

Резайефар добавил, что эти 4 страны объявили о своей готовности загрузить информацию из черных ящиков. Но, по его словам, Иран прилагает все усилия, чтобы проанализировать данные, не вывозя ящики из страны.

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Он добавил, что у Ирана есть программное обеспечение и опыт для извлечения и загрузки информации, "но если мы почувствуем, что информация может быть повреждена, одна из четырех стран откроет "черные ящики".

Как сообщалось, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Иран также назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".